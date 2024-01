Emanuele Pozzolo sospeso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera | attesa per lo stub

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 gennaio 2024)è statodaldi. Lo ha annunciato in una nota il capodi, Tommaso Foti: “l’ufficio di presidenza deldiha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dalstesso dell’onorevole“. La decisione è giunta mentre si attendono gli sviluppi delle indagini, l’esito dell’esame dello ...