Elezioni RSU RLS Poste Italiane di Benevento | nuova nomina per la dipendente Sangermano

... non potette esimersi dall'incontrare alcune rappresentanze sindacali unitarie () di Acciaierie ... C'è da dire infatti che il M5S allePolitiche dell'anno precedente sbaragliò tutti al Sud. ...Lo testimoniano i risultati delle, che ci hanno visto passare da uno a tre rappresentanti in una sfida elettorale complicata. Nei diversi ambiti di Poste abbiamo difeso i diritti dei ...Domani iniziativa di beneficienza all’help center Caritas Sarà un 2024 di intenso impegno sindacale e di iniziative di beneficienza per la federazione provinciale Ugl Comunicazioni di Catania ...Sarà un 2024 di intenso impegno sindacale e di iniziative di beneficienza per la federazione provinciale Ugl Comunicazioni di Catania che, nei giorni scorsi, ha riunito il Consiglio direttivo per ...