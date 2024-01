Editoria | Atlante Qualivita 2024 di Treccani consegnato a Meloni

" È un libro molto particolare, una sorta dispirituale " racconta Marianna - . Parla di ...poco stanno prendendo una forma e spero che anche questo progetto avrà una possibilità nell'"...Scritto dall'architetto e professore Maurizio Oddo, "L'albero dell'architettura" è undedicato alle opere in cui progettazione e natura si legano e ...Cuneese classe 1999, l'illustratrice ha pubblicato alla fine dell'anno scorso un libro illustrato nato come tesi di laurea. Bruno: "Sin da piccola amo il connubio di storia e immagini" ...Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Vogliamo sapere se, da parte di Italia e Ue esistano, e in cosa consistano, un piano diplomatico ed una azione politica concreta per fermare la carneficina a Gaza, liberare ...