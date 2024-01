Ecuador | evade signore della droga | dichiarato stato di emergenza

Il presidente Ecuador iano, Daniel Noboa, ha proclamato lo stato di emergenza per stabilire il controllo in tutte le carceri del Paese all'indomani ... (liberoquotidiano)

Nella città costiera di Machala 'tre agenti di polizia, che erano in servizio sono stati rapiti', mentre un quarto agente è stato sequestrato nella capitale Quito, ha dichiarato la polizia su X. Sono ...Il presidente dell'Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese, comprese le carceri, poco meno di 24 ore dopo che il suo governo ha confermato la scomparsa del boss della criminalità ...Quito (Agenzia Fides) – Stato d’emergenza in Ecuador per la fuga del “criminale n.1” del Paese. Il provvedimento è stato preso ieri, 8 gennaio, dal Presidente Daniel Noboa dopo che domenica 7 he José ...L'esercito è così autorizzato a mantenere l'ordine pubblico nelle strade e nelle prigioni del Paese dove è stato anche imposto il coprifioco notturno tra le 23 e le… Leggi ...