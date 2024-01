Echo debutta domani su Disney+ | per la critica è la serie Marvel più violenta e brutale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Promette bene di debutto di, in arrivosu, le reazioni dellavia social media sono molto positive e lodano la crudezza e la profondità dellaper adulti. Mancano ormai poche ore al debutto disue le prime reazioni dellasi fanno spazio sui social media. Come anticipato dal marketing dello show, molti critici sottolineano il tono adulto di quella che viene presentata come la"più". Lodi sia per la protagonista Alaqua Cox che per Vincent D'Onofrio per i loro ruoli di/Maya Lopez e Kingpin, ma anche per l'attenzione ai personaggi riservata dalla sceneggiatura. ...

... di come lo affrontiamo, di come ci influenza, di come noi lo influenziamo, di come influenza coloro che ci circondano" , ha dichiarato in precedenza la regista diSydney Freeland. "Stiamo ...Il 15 gennaio, invece,la quarta stagione di True Detective: Night Country con una Jodie ... Il 10 gennaio è la volta dello spinoff di Hawkeye,. Sarà poi la volta di Agatha: Darkhold ...Promette bene di debutto di Echo, in arrivo domani su Disney+, le reazioni della critica via social media sono molto positive e lodano la crudezza e la profondità della serie Marvel per adulti.Vediamo insieme le prime reazioni alla prima serie MCU del 2024, la critica avrà apprezzato o si tratta dell'ennesima delusione