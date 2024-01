Ecco perché considero Elon Musk il più grande americano vivente

Leggi su ilfoglio

Ho sempre guardato i funghi con sospetto, perfino i cosiddetti funghi commestibili (non esistono funghi davvero salutari, nessun medico ha mai prescritto spremute di porcini per il mal di fegato).