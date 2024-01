“È un massacro” Autobus contro pulmino in autostrada | devastante il bilancio | decine di morti e feriti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Schianto intra uned un, pesantissimo il: 15e oltre quarantadi cui sette portati in ospedale, le loro condizioni sarebbero gravi. È mistero sulle cause dell’incidente. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Terrificante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori: cumoli di lamiere, persone incastrate, urla dei sopravvissuti che facevano eco ad un silenzio di morte. Le foto dell’incidente hanno fatto il giro dei social. >> “Cosa è successo davvero”. Tiziana e Morgan e la tragedia al primo appuntamento, le telecamere hanno ripreso la coppia L’è danneggiato nella parte anteriore, ha il parabrezza distrutto, così come i fari. Ma la sua mole lo ha salvato dal riportare danni più ...

- Ziv Koren Ziv Koren è fotografo di fama mondiale: la sua foto di unisraeliano esploso è ... "Le fotografie scattate dal fotoreporter quando è giunto nei luoghi dele nei giorni ...... ha vissuto sotto occupazione, è sopravvissuto a uned è diventato un rifugiato", E questa ... In tempi normali arrivano 6.000 turisti al giorno: non puoi spostarti con glituristici. ...La vittima, 51 anni, è stata operata alla tibia per una frattura scomposta con 40 giorni di prognosi e presto dovrà subire un altro ...Identificato e denunciato l’uomo che mercoledì scorso, in pieno giorno, ha massacrato a Firenze un anziano di 70 anni con pugni e calci. La tragica vicenda si è consumata in via de’ Bentaccordi, zona ...