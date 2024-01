È tutta questione di reputazione Come i social si sono rivoltati contro la loro regina | Chiara Ferragni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le etichette posbruciareil fuoco sulla pelle. Lo sa bene, indagata ieri dalla procura di Milano per truffa aggravata nell'ambito delle indagini che coinvolgono l'influencer più famosa al mondo e l'azienda dolciaria Balocco. In un strano gioco del destino, l'esperta e imprenditrice digitale, ora si ritrova per la prima volta a dover forzatamente cedere le chiavi esclusive della sua gabbia digitale dorata e affidarsi a esperti di comunicazione nel tentativo di raccogliere i brandelli di quella "reputation", usando un termine prettamente, che ha visto vacillare a colpi di unfollow e critiche. Una vera e propria task force, composta da avvocati ed esperti del settore guidata dall’agenzia di comunicazione Community e dagli studi legali Gianni & Origoni (in capo agli ...

Lo chiamano fast-fashion. Ed è il settore in cui piattaforme Come Shein prima e Temu poi hanno provato a scardinare tutti i principi che, fino al ... (giornalettismo)

Milano, 9 Gennaio 2024 – Il mondo è in un ciclo di aggiornamento perpetuo, guidato dai progressi in tutti i settori tecnologici. Gli utilizzatori di ... ()

...disagi al traffico a causa dei convogli di trattori in numerose città e sulle autostrade in...per il comparto nazionale dell'agricoltura e per gli agricoltori.' Non si tratta solo della...Ma non è unacentrale. La sinistra è a corto di idee, per questo si attacca al sempre più ... Lì sta il cuore identitario dell'estrema destra,. Oggi manifesta in forme separate, ma ...Veronica Gentili, 41 anni, conduttrice de Le Iene, ha un compagno Massimo Galimberti ma l'opinione pubblica crede stia con Travaglio ...Continua il calo di followers e la perdita di immagine dell'influencer. Secondo gli esperti, il danno d'immagine sarebbe stimabile tra i 4 e i 5 milioni di euro. Ma a essere intaccato dallo scandalo è ...