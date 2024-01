È il patriarcato ad aver escluso le donne dalla comicità Volete le prove? Eccole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Poche settimane fa, durante un festival di teatro comico a Taormina, si è discusso difemminile. Non vorrei sembrare provocatorio, ma siamo sicuri che esista? Ovviamente esistono, e anzi oggi sono molto numerose, attrici e performerche fanno, umorismo, satira e quant’altro. Tuttavia sarei in difficoltà a definire su due piedi una“al femminile”. Non mi sto riferendo ai contenuti. È evidente che esistono temi e soggetti tipicamente femminili. Basti pensare alle tematiche femministe, per esempio. Ma per definire una specificità artistica occorre guardare al linguaggio, alle modalità espressive. Ecco: quali sono le specificità linguistiche, espressive, drammaturgiche dellafemminile? Prima di tentare una qualche risposta a questa domanda (in un prossimo ...