«È finita un’epoca Ti auguro tutta la luce che meriti | e che io non ho più»

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo 23 anni si è conclusa la collaborazione tra Tiziano Ferro e Fabrizio Giannini, suo storico manager. L’annuncio è stato dato via social da entrambi e, a quanto pare, presa di comune accordo. Si conclude un rapporto professionale lunghissimo che segna una nuova tappa in un anno particolarmente difficile per il cantante. Tiziano Ferro: «Il divorzio mi blocca in California, temono diventi un criminale internazionale» X ...