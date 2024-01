E’ arrivata l’età del rame | ecco perché i prezzi aumenteranno

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 gennaio 2024) E’ atteso un vero e proprio boom per il mercato del, materia prima fondamentale per l’industria e per la transizione energetica, che vedrà crescere la domanda da qui al 2035, accentuando il gap già previsto entro il 2025. La transizione green infatti accentuerà il deficit del mercato, che deve fare i conti non tanto con le riserve, che sono abbondanti, quanto con gli investimenti richiesti dalla maggiore estrazione. E senza contare che la scarsità d’acqua è uno dei limiti (ambientale e sociale) alla produzione di. E’ quanto emerge da un report di J Safra Sarasin, banca privata svizzera con sede a basilea, intitolato “del– La transizione energetica ha bisogno di più metalli e minerali”.attesi in aumento “Prevediamo ulteriori pressioni al rialzo deie ...