D' Urso faceva meglio di te Fedez e Merlino | lite furibonda a distanza | caos su Ferragni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Botta e risposta trae Myrtasull'assedio mediatico alla casa dei Ferragnez, dopo l'esplosione del caso-Balocco.nelle storie di Instagram ha ingaggiato una polemica acon la conduttrice di Pomeriggio5. «Ormai la Paloma (il cane dei Ferragnez, ndr) mi è diventata una star perché Pomeriggio5 è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa e Myrtadevo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle e quindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo ...

Ti tengo aggiornata». Il tutto accompagnato da una scritta polemica: «Barbara D'Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno». Poi lo stesso Fedez pubblica un passaggio del programma della ..."Barbara D'Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno", ha scritto il rapper per poi prendere in giro la conduttrice e invitarla a seguire con le telecamere della sua trasmissione le prossime ...