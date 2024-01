Duplice femminicidio di Naro | le vittime picchiate e poi bruciate

Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il 24enne romeno accusato delomicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, 54, uccise nelle loro abitazioni nel centro storico di Naro la notte fra il 4 e il 5 gennaio. Per il gip del ...Omar Edgar Nedelkov (nella foto) il 24 enne romeno accusato delomicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, di 58 anni, e Maria Rus, di 54, uccise nelle loro abitazioni, nel centro storico di Naro, nella notte fra giovedì e venerdì, resta in ...Per questo il gip di Agrigento ha deciso di convalidare il fermo del 24enne romeno, accusato del duplice omicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, di 58 anni, e Maria Rus, di 54, uccise ...Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di avere ucciso due donne, connazionali, Delia Zarniscu, 58 anni e Maria Rus, 54 anni, nella notte fra ...