Dugarry avverte | «Se il Real vuole Mbappé dovrà pagare caro»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le parole di Christophe, ex calciatore francese, sul futuro di Kyliantra PSG eMadrid. I dettagli Christophe, ex calciatore francese, ha parlato a RMC Sport del futuro di Kyliancon il Psg. PAROLE – «Il loro atteggiamento mi dà profondamente fastidio. Penso che siano un po’ troppo intelligenti. Se vorranno, prima o poi dovranno mettere mano al portafoglio. Mi giro a destra e sento che sono lì per prenderlo, mi giro a sinistra e sento che non sono pronti a sborsare soldi, che non aspetteranno. Trovo che i dirigenti delMadrid ne parlino un po’ troppo».