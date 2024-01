Due pallanuotisti di A1 indagati per stupro di gruppo su una 20enne | il caso a Genova | trovati video delle violenze

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Due studenti universitari sono finiti nel mirino della procura dicon l’accusa didiai danni di una ragazzadopo una serata trascorsa in discoteca. Glihanno rispettivamente 22 e 24 anni e sonoa livello semiprofessionale. All’epoca dei fatti – che risalgono al 2022 – giocavano in Serie A1. Nel corsoindagini è emerso che i due sospettati hanno anche registrato i momentiper poi girarseli tra loro. Ma non solo. Ispezionando i loro cellulari, sono statiulteriori filmati di atti sessuali con altre ragazze. Per questi motivi, ora dovranno rispondere anche dell’accusa di «revenge porn». Secondo quanto ricostruito finora, i due ragazzi ...