Due morti in poche ore per influenza suina a Vicenza | 4 persone in rianimazione | «Non erano vaccinati»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sono due finora le vittime dell’H1N1 all’ospedale San Bortolo dinel giro diore. Altre quattrosono ricoverate in, tutte in pericolo di vita, dopo l’infezione di. Domenica 7 gennaio è morto un uomo di 55 anni, già affetto da gravi patologie. Il giorno dopo ha perso la vita un 47enne, anche lui affetto da disturbi pregressi. Come riporta il Corriere del Veneto, entrambi non sicontro l’. Al San Bortolo ci sono intanto quattroricoverate. Tra loro una donna considerata il caso più grave e sottoposto a circolazione extracorporea. I quattro pazienti in terapia intensiva risiedono ae ...

in giorni per virus A H1Ni, la cosidetta influenza suina, registrate all'ospedale di Vicenza.Leggi Anche Ospedali sotto stress: molte polmoniti da influenza fra i giovani Il virus, che si contrae come un'influenza, può essere evitato con il vaccino antinfluenzale diffuso in questa stagione. ...Si chiamavano Giuseppe Campagna e Umberto Tassella, di 67 e 65 anni, i due coinquilini trovati morti oggi a Imperia in una abitazione di via Pindemonte. La causa del decesso sarebbe una… Leggi ...Due morti in giorni per virus A H1Ni, la cosidetta influenza suina, registrate all'ospedale di Vicenza. Un primo paziente, un 55enne, era deceduto nella giornata di domenica 7 gennaio; ieri, per la ...