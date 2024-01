Dubbi e domande sul mercato del lavoro che continua a crescere

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ildelitaliano a novembre 2023, secondo gli ultimi dati Istat, hato a, guadagnando oltre trentamila occupati in più in un mese. Alla vigilia delle festività natalizie, in concomitanza con la maggiore richiesta di personale legata alla stagionalità, sono tornati ai contratti a termine. Ma, cosa preoccupante, gli inattivi – quelli scoraggiati che unnon ce l’hanno e non lo cercano – sono aumentati molto più degli occupati, contando quarantottomila unità in più. Soprattutto tra i giovani under 35. Mentre il Pil rallenta, l’Italia macina dunque un nuovo record di occupati, arrivati a 23 milioni 743mila. Il tasso di occupazione resta al 61,8 per cento (il più alto da quando esistono le serie storiche), quello di disoccupazione scende al 21 ...