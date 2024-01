Ds Frosinone | 'Huijsen? Ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico'

Bonucci - pista Fenerbahçe. Sfumato Huijsen - il Frosinone prende Bonifazi : ufficiale Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone , è ufficiale. Chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean ... (247.libero)

Bonucci - pista Fenerbahçe. Sfumato Huijsen - il Frosinone vira su Bonifazi Kevin Bonifazi (27) è il rinforzo in difesa per il Frosinone , chiuso in meno di 48 ore una volta incassata la preferenza di Dean Huijsen (18) che ha ... (247.libero)

Calciomercato Frosinone - i nomi per sostituire Huijsen La situazione in casa Frosinone per quanto concerne la sostituzione di Huijsen: i tre nomi candidati per la difesa Come riportato da Calcio ... (calcionews24)

Calciomercato Frosinone - Di Francesco su Huijsen : 'Chi viene qua deve avere piacere' Alla vigilia della partita contro il Monza, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, parla del mancato arrivo del difensore olandese Dean ... (247.libero)