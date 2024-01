Draghi chiama a raccolta a Milano l' industria europea E venerdì vede von der Leyen

(Di martedì 9 gennaio 2024) Continuano a scrivere che si gioca le sue carte come futuribile prossimo presidente del Consiglio europeo. Ma Marioda mesi è focalizzato su un obiettivo molto più contingente. E cioè, segnatamente, alla preparazione e alla scrittura del rapporto sulla competitivitàdi cui l'ha incaricato la presidente della CommissioneUrsula von derlo scorso settembre. E' in questa cornice che iscrivono gli incontri che l'ex presidente del Consiglio terrà nelle prossime ore, prima ae poi a Bruxelles. Nella giornata di mercoledì il già presidente della Banca centralericeverà nel capoluogo meneghino, all'interno di una sede della Banca d'Italia, alcuni tra i principali manager europei, aderenti al consesso dell'n Roundtable for ...

E infatti sarà proprio la presidente della Commissione europea l'altro incontro nell'agenda di Draghi questa settimana. Venerdì volerà a Bruxelles per dei colloqui con il collegio uscente dei commissari. L'ex premier italiano ed ex presidente della Bce Mario Draghi incontrerà mercoledì a Milano una sessantina di dirigenti di aziende europee.