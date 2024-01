Dr Martens lancia una collezione che celebra l’anno del Dragone

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) In occasione del Capodanno Lunare 2024 Per il Capodanno Lunare 2024, Dr.unachelo spirito audace del drago. Dr.sceglie due silhouette classiche: il boot 1460 e il mocassino Adrian perredel Drago con una forte ispirazione e presenza del colore rosso, simbolo di buon auspicio e richiamo della fierezza del drago. Leggi anche: Dr.: arriva sul mercato la14XX I due modelli sono realizzati in pelle nera Smooth Slice, impreziositi dalla stampa del drago sulla soletta. Le iconiche cuciture gialle, sono state rielaborate e riproposte nella colorazione “rossa” considerata un vero e proprio porta fortuna. La stessa tonalità caratterizza anche il rivestimento interno ...