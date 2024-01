“Dovete sapere di noi due” Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi | è lei a rompere il silenzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024) L’anno scorso hanno iniziato la loro storia al Grande Fratello Vip, ora però c’è aria di crisi. Arrivano segnalazioni suche già in estate avevano fatto parlare di sé. L’ex gieffino, infatti, aveva chiesto alla fidanzata di andare a convivere. Lei ha risposto che era d’accordo, ma prima ha voluto fare un test: lei edovevano vivere insieme un mese in Sicilia, dai genitori di lei, per capire se davvero la convivenza è la strada giusta. Successivamente sembra cheabbia deciso di lasciare Milano per andare a vivere cona Roma. Fin da quando ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip la coppia si è mostrata molto unita, tuttavia ultimamente sembra essere successo qualcosa di spiacevole. C’è addirittura chi parla ...