Dopo settant’anni di tv e quasi trenta di Internet il popolo risulta disperso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) È curioso il fatto che la televisione – di cui in questi giorni si celebrano i 70 anni dalla prima trasmissione in Italia – fosse stata presentata come un mezzo di comunicazione aggregatore e pedagogico, in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti, ma alla fine si è rivelata essere il primo e più potente strumento di isolamento degli individui e degradazione cognitiva dell’opinione pubblica. Curioso ma non sorprendente, se per esempio consideriamo che il meccanismo era stato spiegato con chiarezza dal politologo Giovanni Sartori nel 1997 (Homo videns. Televisione e post-pensiero, Laterza). Secondo costui – che peraltro si rifaceva a molte intuizioni di Pier Paolo Pasolini – la televisione andava operando una “mutazione antropologica” che trasformava l’essere umano da homo sapiens in homo videns. L’uomo che guarda è quello che ha spento i filtri cognitivi con cui elaborare le ...