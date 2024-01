Dopo il manager | il lavoro | l’annuncio di Gino Cecchettin

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 gennaio 2024)rompe il silenzio.il periodo di riposo che si era concesso in seguito al drammatico omicidio della figlia, uccisa barbaramente da Filippo Turetta, il papà di Giulia annuncia ai “cari clienti, fornitori, colleghi e amici” di essere pronto a tornare al“con il cuore pesante ma con nuova determinazione”. L’ingegnere informatico, che è “Founder & Managing Director” di 4neXt, un’azienda che fornisce soluzioni per la raccolta e il monitoraggio di dati, in un post su Linkedin ha espresso “sincera gratitudine” per il sostegno ricevuto “durante questo periodo così difficile” in cui ha dovuto “elaborare la perdita” della figlia. “Amo la tecnologia, l’automazione e l’elettronica, settori in veloce evoluzione e dove la competenza e l’esperienza servono soprattutto a saper individuare soluzioni ...