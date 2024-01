Donnarumma ai domiciliari | dagli “sponsor” Lollobrigida e Delmastro alle norme anti-bengalesi | chi è l’aspirante leader FdI di Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Anielloera nella terna degli aspirsegretari provinciali Fdi di. Il sindaco di Palma Campania, arrestato stamane con accuse di corruzione intorno ad appalti truccati, avrebbe dovuto sfidare il deputato Michele Schiano di Visconti e l’acerrano Raffaele Barbato, in un congresso che dovrebbe celebrarsi il 4 febbraio, ma che sta navigando tra ritardi e incertezze già prima della notizia dei, con Roma preoccupata della guerra tra bande in atto tra i 7500 iscritti die dintorni. Il primo cittadino avrebbe potuto raggrumare l’ala che si oppone a Schiano, guidata dal senatore Sergio Rastrelli, nel caso di naufragio delle trattative tuttora in corso per una candidatura unitaria.non è uno qualsiasi nel partito. ...