Dolore e rinascita Ilary Blasi sorprende tutti con il libro su Totti | finale inatteso

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024)non ha ancora finito di dire la sua. In merito alla separazione dell'ex marito, infatti,ha espresso la sua versione dei fatti con il documentario “Unica” su Netflix, che ha riscosso un notevole successo. Tuttavia, non contenta, lasi è adoperata alla stesura di “Che stupida”, il suo nuovoin uscita il 30 gennaio per Mondadori. Accanto al titolo, si legge: “la mia verità”, espressione che ci fa preparare a nuovi dettagli inediti. La novità è stata presentata dalla stessa, che su Instagram ha scritto: “Gli amici mi chiamano ‘Ice Princess', la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro”. A corredo, la foto della ...