Djokovic | ' Vorrei essere ricordato per aver ispirato molti giovani'

... 2024 Proiettandosi verso il fine carriera, impossibile non pensare all'eredità chelascerà sul circuito, né al modo in cui il serbo vorrebbe essere ricordato: "essere ricordato come ...... Andy Murray , britannico classe 1987, 46 tornei in carriera e in grado di sconfiggerein ... "Onestamente non abbiamo avuto molto tempo per questo,che ne avessimo di più. Forse se ...'Il 2023 è stata una delle mie migliori stagioni, vicina al 2011 e al 2015, quando riuscii a vincere tre Slam. E' stato davvero un anno ...Il problema al polso di Novak Djokovic alimenta la discussione sul “cambio settimanale” delle palline. Ma è davvero come sostiene Nick Kyrgios