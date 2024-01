Djokovic e il futuro | “Sono combattuto | il tennis è la mia priorità da 30 anni ma la mia famiglia mi manca”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Novaksi prepara a difendere il titolo conquistato agli Australian Open dodici mesi fa, ma alla vigilia del torneo parla anche del suoai microfoni di Sport Klub. “Ad essere onesto,diviso su quando ritirarmi. C’è sempre una parte di me che si sente ancora un ragazzino che adora ile conosce solo il. E quel ragazzo vuole ancora andare avanti”, sostiene. “Poi, dall’altra parte,padre di 2 figli elontano dalla mia, e ogni volta che viaggio per un lungo periodo di tempo mi si spezza il cuore”, ammette il serbo. Difficile, quindi, avere anche un’idea precisa della sua programmazione nei prossimi mesi: “Ho iniziato quest’anno come farei normalmente, in Australia, dove adoro giocare. Poi non lo so. ...