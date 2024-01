Disostosi cleidocranica | cos’è e quali sono i sintomi di questa anomalia genetica rara

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tra le malattie ossee rare la, nota anche come displasia(o sindrome di Scheuthauer-Marie-Sainton), è una patologia che colpisce alcune parti del sistema scheletrico, tra cui il cranio e i denti, comportandone la crescita anomala e a volte anche l’assenza di alcune ossa, come le clavicole. Una condizione per cui non esiste una cura, che può avere manifestazioni lievi o gravi e il cui trattamento è finalizzato ad alleviare itipici.? Fonte: iStockLaè, come riportato in questo studio, unamalattia scheletrica autosomica dominante che si presenta con una varietà di caratteristiche cliniche....