Disoccupazione | novembre | al 7 | 5 per cento Quella giovanile al 21 per cento Istat

(Di martedì 9 gennaio 2024) A novembre 2023 si è registrato un incremento di circa trentamila occupati su base mensile a livello nazionale, con aumento di +520mila su base annua. Lo rileva l'Istat. Il tasso di disoccupazione è calato al 7,5 per cento, mentre quello giovanile è a livello del 21 per cento.

