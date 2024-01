Disastro Sardegna per le destre Le regionali spaccano tutto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nonostante il duello all’ultimo sangue che si sta consumando tra Fratelli d’Italia e Lega su chi debba candidarsi alla guida della Regione, il sindaco di Cagliari di FdI, Paolo Truzzu, indicato dal tavolo sardo di centrodestra di qualche giorno fa – fatta eccezione per il Carroccio e il Partito Sardo d’Azione che spingono per la riconferma dell’attuale presidente Christian Solinas (nella foto) – si atteggia già a candidato. “Sì, mi sento il candidato governatore”, ha dichiarato ieri. Senza far mancare l’appello a Lega e Partito Sardo d’Azione, affinché presto “possano essere con noi in squadra”. Dopo Meloni pure Tajani frena sul terzo mandato. Mossa di Forza Italia per blindare Bardi e Cirio E per far capire che fa sul serio, sempre nella giornata di ieri, ha chiamato a raccolta gli alleati per un primo incontro operativo in vista delle scadenze con la ...