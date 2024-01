Diretta Montecitorio – Acca Larentia e Regionali | le reazioni politiche VIDEO

Per lainteressata innanzitutto: aziende come Safilo e Coca - Cola hanno già deciso di ... ora già si lavora a quella, che, scrive Il Messaggero, 'qualcuno, nei corridoi trae ......prenotazioni per la prima data dell'anno di 'a Porte aperte', in calendario domenica 14. Proprio così. L'evento - aperto dal concerto in piazza della Banda della Polizia di Stato...Si sono aperte oggi, lunedì 8 gennaio, le prenotazioni online per la prima data dell'anno di "Montecitorio a Porte aperte", in calendario domenica 14. L'evento - aperto dal concerto in piazza della Ba ...Si aprono online oggi, alle 10, le prenotazioni per la prima data dell'anno di Montecitorio a Porte aperte, che nel 2023 ha fatto segnare circa 3mila presenze, in calendario domenica 14. L'evento - ap ...