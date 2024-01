Diretta Fiorentina - Bologna ore 21 | dove vederla in tv | streaming e probabili formazioni

In piena lotta per un posto Champions in campionato, ed ora di fronte anche per giocarsi l’accesso alla semifinale di Coppa Italia . Fiorentina e ... (today)

I quarti di finale di Coppa Italia vedono in campo, questa sera,e Bologna , due tra le sorprese di questo campionato, due squadre che giocano bene, lottano per la Champions League e si divertono grazie alle idee dei propri allenatori, Italiano e Thiago .Come vedere- Bologna intv e streaming- Bologna è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio 'Franchi' di Firenze. Sarà trasmessa in chiaro da ...Scopri dove vedere in diretta la partita Fiorentina-Bologna: orari, canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Italiano e Thiago Motta ...Fiorentina-Bologna è il primo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023/24. Scontro diretto in gara secca fra i viola di Vincenzo Italiano, che hanno eliminato.