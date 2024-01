Dimensionamento | IC Mari chiede di non modificare prima proposta

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’accorpamento dell’Istituto comprensivo Matteoal Barra non risponde né ai criteri della territorialità né al criterio del numero medio degli alunni. È la dichiarazione ufficiale con la quale la preside dell’Istituto Comprensivo di Torrione fa capire di non gradire la modifica alla delibera con la quale la giunta regionale ha cambiato idea rispetto alladi accorpare l’istituto comprensivo Barra al IC Vicinanza. “Le prime decisioni della giunta regionale erano state molto gradite alla nostra comunità scolastica, perché soddisfacevano le richieste di avere una scuola media al nostro interno e precisamente il plesso scolastico Posidonia, al quale i nostri bambini si iscrivono già da tempo mentre con la nuovasi crea un istituto di più di 1500 alunni su cinque ...

La storica scuola ' Gennaro Barra ' sarà accorpata all'istituto comprensivo ' Matteo' di Torrione. E non più con il 'Giacinto Vicinanza - Pirro' di Corso Vittorio Emanuele. La ......Sono 26 le autonomie scolastiche che vengono tagliate nel Piano discolastico per Salerno e provincia che ora dovrà essere deliberato dalla Regione ...tra i Comprensivi Matteoe ...Un piano che ha fatto discutere soprattutto per i modi, calati dall’alto, senza confronto: “Non amo le controversie giudiziarie tra Enti, anche perché sul tema del dimensionamento non c’è stato un ...LATINA – Sta valutando se impugnare il piano di dimensionamento scolastico per l’anno 2024-2025, deciso e approvato dalla giunta regionale del Lazio, la Gilda Insegnanti. Dopo le critiche arrivate al ...