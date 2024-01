Diabete | in Toscana dati sensori glucosio in fascicolo sanitario elettronico

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ disponibile da oggi in, per la prima volta in Italia, l’integrazione tra il sistema di misurazione delconFreeStyle Libre di Abbott e il(Fse). Consentirà alle persone conresidenti indi consultare i valori glicemici, rilevati tramite iFreeStyle Libre, direttamente all’interno

Il glucagone spray torna gratuito in Toscana. Aifa aveva riclassificato il farmaco per diabetici. La Regione ha deciso di farsi carico del costo del ... ()

passo avanti , nella cura del Diabete , sia per i pazienti che per i medici . La Toscana fa un passo in avanti sul versante della tele medici na e dei ... ()

... Graziano Di Cianni, coordinatore della Commissione regionale per le attività diabetologiche e Marco Sonnini, presidente della Federazione. L'automonitoraggio è una prassi consolidata ...... Graziano Di Cianni, coordinatore della Commissione regionale per le attività diabetologiche e Marco Sonnini, presidente della Federazione. L'automonitoraggio è una prassi consolidata ...La Toscana fa un ulteriore passo in avanti sul versante della telemedicina e dei servizi digitali. I dati sul livello di concentrazione di glucosio nel sangue rilevati dai sensori comunemente utilizza ...“In materia di diabete – commenta l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - la Toscana ha messo in campo esperienze all’avanguardia che sono state replicate anche in altre regioni del Paese.