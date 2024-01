Diabete - in Toscana dati sensori glucosio in fascicolo sanitario elettronico Roma, 9 gen (Adnkronos Salute) - E' disponibile da oggi in Toscana, per la prima volta in Italia, l'integrazione tra il sistema di misurazione del ... ()

Diabete - in Toscana dati sensori glucosio in fascicolo sanitario elettronico Roma, 9 gen (Adnkronos Salute) - E' disponibile da oggi in Toscana, per la prima volta in Italia, l'integrazione tra il sistema di misurazione del ... ()

Diabete - in Toscana dati sensori glucosio in fascicolo sanitario elettronico Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E’ disponibile da oggi in Toscana, per la prima volta in Italia, l’integrazione tra il sistema di ... (dayitalianews)

Diabete - in Toscana dati sensori glucosio in fascicolo sanitario elettronico (Adnkronos) – E’ disponibile da oggi in Toscana, per la prima volta in Italia, l’integrazione tra il sistema di misurazione del glucosio con sensori ... (periodicodaily)

Diabete - passo avanti per pazienti e medici : Toscana prima regione con i dati nel fascicolo sanitario elettronico passo avanti, nella cura del Diabete, sia per i pazienti che per i medici. La Toscana fa un passo in avanti sul versante della telemedicina e dei ... ()