Di Canio | ' Vialli campione in tutto perché era un grande uomo'

A un anno dalla scomparsa di Gianluca, tanti protagonisti del mondo dello sport sono intervenuti al Teatro Carlo Felice di Genova per l'evento 'My name is Luca. Ballata per'. Il ricavato della serata ha contribuito a sostenere i progetti benefici per cui Gianluca si era impegnato attraverso la sua fondazione, in particolare quello per la ricerca sulla Sla. A Genova tra commozione e allegria nella serata per Vialli. Carlo Felice gremito, presenti anche moglie e figlie. Mancini: "È qui, quelli come lui non se ne ..." Ballata per Vialli" al Teatro Carlo Felice di Genova per ricordare Gianluca Vialli. "Era un centravanti tipico italiano, ho sempre ammirato come facesse anche la fase difensiva. Ammiravo campioni come ..."