Depistaggio Borsellino | salta deposizione pentito Galatolo | in videocollegamento c' è solo Onorato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) -ladel collaboratore di giustizia Vitoal processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio, in corso davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta. La suaera stata richiesta nelle scorse udienze dalla Procura generale. E', invece, collegato in video ilFrancesco, che sarà ascoltato nell'udienza di oggi. Nella scorsa udienza la Corte d'Appello ha riavviato l'istruttoria dibattimentale. Alla sbarra ci sono tre poliziotti, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di concorso in calunnia, aggravata dall'avere agevolato Cosa nostra, per aver spinto l'ex collaboratore Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso sulla strage, autoaccusandosi e indicando come ...