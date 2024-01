Depistaggio Borsellino | Pm Bonaccorso | ' no ostensibili notizie su inchiesta agenda rossa'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci sono indagini sull', come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze conflittuali, da un lato mettere a disposizione della Corte il materiale più ampio e dall'altro la segretezza delle indagini. Dopo la pubblicazione dellec'è stata una istanza dalla difesa di parte civile al Procuratore per renderegli atti a cui si fa riferimento negli articoli. La risposta della Procura è negativa perché sono indagini coperte da segreto. Nelle prossime settimane si potranno rendereatti che fanno riferimento a queste. Prossimamente per comprensibili esigenze di riservatezza". Lo ha detto il pm Maurizio, nel corso dell'udienza del processo d'appello sul ...

... poliziotto poi a capo del gruppo di indagine Falcone, all'epoca capo della squadra ... ritenuto, dall'accusa, la mente deldell'inchiesta sulla morte del magistrato. 'Biondino - ...A dirlo, ribadendo quanto già sottolineato in passato è il pentito Francesco Onorato, deponendo ancora al processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio.Lo ha detto il collaboratore di giustizia Francesco Onorato, in collegamento da un sito riservato, nel corso dell'udienza di oggi pomeriggio del processo sul depistaggio delle indagini della strage di ...“Riina teneva tra le mani La Barbera”. Cosi’ il pentito Francesco Onorato nell’udienza di oggi pomeriggio in Corte d’Appello di Caltanissetta del processo sul depistaggio per la strage di via D’Amelio ...