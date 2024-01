Depistaggio Borsellino | Pg | ' poliziotta vide borsa giudice in stanza La Barbera'

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci sono indagini sull' agenda rossa, come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze ... (liberoquotidiano)

Lo ha detto il pm Maurizio Bonaccorso, nel corso dell'udienza del processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio. Bonaccorso è stato applicato alla Procura generale per seguire il ...La difesa di Mario Bo, unod ei tre poliziotti imputati nel processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio, ha depositato una memoria difensiva 'con riferimento a prove documentali addotte a prova contraria'. Lo ha annunciato durante l'udienza il Presidente della ...Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci sono indagini sull'agenda rossa, come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze conflittuali, da un lato mettere a disposizione della ...Lo ha detto il collaboratore di giustizia Francesco Onorato, in collegamento da un sito riservato, nel corso dell'udienza di oggi pomeriggio del processo sul depistaggio delle indagini della strage di ...