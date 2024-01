Depistaggio Borsellino | pentito Onorato | ' Scarantino era un povero spacciatore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Io conoscevo Vincenzo, poverino, era unodi strada che non c'entrava niente con la strage di via D'Amelio, conoscevo anche il fratello di Scotto, anche lui non c'entrava nulla. Conoscevo tutti a Palermo, si vedeva che era una cosa che non c'entrava niente. Anche perché parlando con Pino Galatolo lui mi diede la conferma che stavano cercando di deviare le indagini". A dirlo è ilFrancescoproseguendo la deposizione al processo d'appello sul depostaggio sulla strage di via D'Amelio.