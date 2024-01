Depistaggio Borsellino | pentito Onorato | ' in Cosa nostra si diceva che non bastava sapere sparare'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Siinche 'non è che se spari ti devi sentire mafioso?', perché gli sbirri che sannonon è che sono mafiosi...". A dirlo deponendo al processo d'appello sulla strage di via D'Amelio è ilFrancesco

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci sono indagini sull' agenda rossa, come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze ... (liberoquotidiano)

La Procura generale di Caltanissetta nel corso dell'udienza del processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio ha chiesto l'acquisizione dei verbali delle deposizioni di cinque poliziotti rese tra il 2006 e lo scorso novembre. Tra i verbali spicca quello della ...Lo ha detto il pm Maurizio Bonaccorso, nel corso dell'udienza del processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio. Bonaccorso è stato applicato alla Procura generale per seguire il ...al processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, era l'ex dirigente della Squadra mobile di Palermo, a capo della squadra investigativa "Falcone ...Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - La Procura generale di Caltanissetta nel corso dell'udienza del processo d'appello sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio ha chiesto l'acquisizione dei ...