Depistaggio Borsellino | Onorato | ' citai La Barbera solo 2013? La mente viene stuzzicata'

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Parlai per la prima volta di Arnaldo Lanelperché mi venne in, così come mi venne poi indi Vizzini, di Craxi, Martelli. Ci sono tante cose che uno si dimentica. Ma certe volte laperché si parla di alcune cose e uno dice le cose". Lo ha detto il pentito Francescoal processo sulsulla strage di via D'Amelio.

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Ci sono indagini sull' agenda rossa, come è stato scritto sui media, ma in questo momento ci sono due esigenze ... (liberoquotidiano)

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Si diceva in Cosa nostra che 'non è che se spari ti devi sentire mafioso?', perché gli sbirri che sanno sparare ... (liberoquotidiano)

...Francesco Onorato nell'udienza di oggi pomeriggio in Corte d'Appello di Caltanissetta del processo sulper la strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paoloe ...La Procura generale di Caltanissetta nel corso dell'udienza del processo d'appello sulsulla strage di via D'Amelio ha chiesto l'acquisizione dei verbali delle deposizioni di cinque poliziotti rese tra il 2006 e lo scorso novembre. Tra i verbali spicca quello della ...Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) - "Io conoscevo Vincenzo Scarantino, poverino, era uno spacciatore di strada che non c'entrava niente con la strage di via D'Amelio, conoscevo anche il fratello di Sc ...L'omicidio fu stoppato dai boss: parola di Francesco Onorato, che era stato incaricato di uccidere l'ex capo della Mobile. La deposizione - nel pomeriggio a Caltanissetta - nel processo d'appello sul ...