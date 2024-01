De Sica e Saponangelo candidati al Ciak d’Oro per “I limoni d’inverno”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 gennaio 2024) ROMA – Christian Deè candidato come miglior attore per idel cinema italiano 2023 per il film “I”, uscito lo scorso 30 novembre. La coprotagonista Teresaè invece in lizza come miglior attrice. Da ieri sono aperte le votazioni. “I” è una pellicola che parla di nuove possibilità, di incontri che ci cambiano la vita e del coraggio necessario per abbracciare il futuro nonostante le paure. Il lungometraggio è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Grand Public. La regia è di Caterina Carone, con Christian Denella parte di un uomo perbene e Teresa. Le musiche sono a cura del Premio Oscar Nicola Piovani. Prodotto da ...