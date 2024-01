De Grandis | “Il bilancio del Milan è positivo | voto lusinghiero”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Stefano De, noto giornalista, ha espresso un proprio commento in merito alla prestazione delcontro l'Empoli

Gian Piero Gasperini , allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce in programma domani alle ore ... (ilnapolista)

Fabio Luna ha tracciato un brevedell'attività sportiva nella nostra regione, nell'anno ... Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora, ...... con tante squadre laziali impegnate e tutto sommato unpositivo. Il girone F: il Tivoli ... battuto dal Campobasso primo in classifica con i gol di Di Filippo,e Nonni. Sconfitta anche ...Inter-Verona e tutto il chiacchiericcio mediatico montato ad hoc fa ancora discutere. Sull’argomento interviene De Grandis che spiega come l’assenza del pallone nel contatto tra Bastoni e Duda sia sig ...Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato la prova del Milan contro l’Empoli: il bilancio dei rossoneri è positivo Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha commentato così la vittoria del Milan c ...