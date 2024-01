Dakar 2024 | tra i quad Manuel Andujar brucia Giroud | nei camion successo per Janus Van Kasteren

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tappa rapida oggi per quanto riguarda la, ma come sempre ricca di indicazioni ed emozioni. Il programma prevedeva la quarta tappa da Al Salamiya ad Al-Hofuf con 332 chilometri di trasferimento e 299 di prove speciali tra ciottolato, sabbia e dune nel settore conclusivo. Neil’argentino(7240 Team/Dragon Rally Service) ha vinto lo stage con il tempo di 3 ore, 35 minuti e 6 secondi con un margine di 32 secondi sul francese Alexandre(Yamaha Racing – SMX – Drag’On), mentre chiude al terzo posto il brasiliano Marcelo Medeiros (Taguatur Racing Team) a 10:36. Quarto il lituano Laisvydas Kancius (Story Racing) a 13:09, quinto il suo connazionale Antanas Kanopkinas (CFMoto Thunder Racing Team) a 42:58. Sesto lo slovacco Juraj Varga (Varga Motorsport Team) ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Colpo di scena: non c’è la vittoria di Al-Attiyah . All’arrivo di questa quarta tappa il ... (oasport)

Calato il sipario sulla quarta tappa della Dakar 2024 per le auto. 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento in una frazione nella quale, al ... (oasport)

L'edizionedellasarà l'ultima per l'Audi. Dopo le voci circolate la scorsa estate arriva ora la conferma tramite le parole di Rolf Michl - managing director della Casa di Ingolstadt - in un'...Sono momenti di grande paura e tensione per Carles Falcón . Il motociclista spagnolo nel quale ha rimediato la frattura della vertebra C2 . In seguito a quanto accaduto, è stato rianimato sul posto ...Sébastien Loeb regala il primo acuto Prodrive alla Dakar 2024 delle auto: il francese di aggiudica la quarta tappa di Al Salamiya > Al Hofuf dopo una lotta ...Secondo quanto dichiarato da Rolf Michl, capo di Audi Sport, quella di quest'anno sarà l'ultima edizione della Dakar per il marchio dei Quattro Anelli ...