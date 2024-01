Dakar 2024 | Sébastien Loeb si prende la quarta tappa tra le auto Al Rajhi leader della classifica generale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Calato il sipario sullaper le. 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento in una frazione nella quale, al solito, i concorrenti hanno dovuto trovare il giusto equilibrio tra velocità e capacità di navigazione sulle dune. Del resto è questa l’arte nella Maratona del Deserto. Un tragitto ricco di trappole verso Al Hofuf, città annidata nel cuore di un’oasi lussureggiante. Gli enigmi nella navigazione non sono stati pochi ed è stato proprio questo l’elemento discriminante alla finefiera.ha centrato l’obiettivo e si è aggiudicato laodierna. A bordoHunter Bahrain Raid Xtreme, il campione alsaziano ha saputo leggere ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:34 MOTO – Cornejo Florimo ha vinto il quarto stage! Il cileno Il cileno ha dominato in lungo in largo ... (oasport)

Termina nel segno di Cornejo Florimo la quarta tappa della Dakar 2024 per ciò che concerne la categoria moto . Il centauro in sella alla Monster ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Colpo di scena: non c’è la vittoria di Al-Attiyah . All’arrivo di questa quarta tappa il ... (oasport)

MOTO, CLASSIFICA TAPPA 4 AL SALAMIYA - AL HOFUF POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 51' 11'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY ...Prestazione convincente per l'equipaggio composto da Luciano Carcheri e Fabrizia Pons che sull a Isuzu Vehicross #718 ha scalato alcune posizioni ed è in lizza per la top ten di categoria H1 quando ...Terza giornata di gara e tappa Marathon. Questa Dakar non lascia spazio alla noia e dopo due stage impegnativi, oggi si entra in quello famoso spirito Dakariano che ha reso questa gara la più famosa e ...Rolf Michl, capo di Audi Sport, ha annunciato che la Casa tedesca terminerà il suo progetto Dakar al termine dell'edizione 2024 per concentrarsi su quello di Formula 1. Mentre Audi Sport è impegnata a ...