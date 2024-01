Dakar 2024 | orari tappa di oggi Al Salamiya-Al-Hofuf | percorso | programma | tv | streaming

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra lunga DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la quarta ... (oasport)

La terza tappa della Dakar 2024 si è ormai conclusa anche per le categorie quad e camion con dei risultati molto interessanti in ottica classifica ... (oasport)

La Prodrive di Nasser Al - Attiyah all'arrivo della terza tappa nella: senza una ruota. 'Avevo finito quelle di scorte', ha dichiarato il qatariota, quarto al traguardo. La Ferrari di Gilles Villeneuve nell'iconico giro su tre ruote con la Ferrari 312 T4 nel ...Il brasiliano Lucas Moraes (Toyota) ha vinto la terza tappa dellain Arabia Saudita, precedendo di appena 9' lo svedese Mattias Ekström (Audi) . Sul podio di una speciale lunga 440 km, complicata da strade rocciose con rischio di forature, dune e piste ...La terza tappa della Dakar 2024 si è ormai conclusa anche per le categorie quad e camion con dei risultati molto interessanti in ottica classifica generale. I 438 km della prova speciale Al Duwadimi-A ...Va in archivio dopo 438 km la prova speciale della terza tappa della Dakar 2024, valevole come prima metà di una Marathon che si concluderà domani. La Al Duwadimi-Al Salamiya non ha creato dei distacc ...