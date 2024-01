Dakar 2024 | orari tappa di oggi Al Salamiya-Al-Hofuf | percorso | programma 9 gennaio | tv | streaming

LIVE Dakar 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : duello Cornejo Florimo-Kevin Benavides tra le moto dopo 126 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 QUAD – Siamo in attesa del primo rilevamento cronometrico per questa categoria. 08.00 moto – Siamo ... (oasport)