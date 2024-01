Dakar 2024 | Loeb si aggiudica la quarta tappa | trionfo per Cornejo tra le moto

(Di martedì 9 gennaio 2024) In archivio ladella, la Al Salamiya-Al-Hofuf di 299 km. A trionfare è stato Sébastien, che alla guida della sua Hunter Bahrain Raid Xtreme è salito in cattedra nella parte finale di gara, prevalendo sugli avversari e centrando la 24° vittoria in carriera, la prima di questa edizione. Alle sue spalle il saudita Yazeed Al Rajhi a bordo della Toyota Overdrive Racing, distante 1’08”, e il qatariota nonché compagno di squadra Nasser Al-Attiyah, staccato di 1’22”. A completare la top 5 infine le Audi dello spagnolo Carlos Sainz Sr a 4’58” e di Mr, Stephane Peterhansel, a 5’21”, mentre non ha chiuso neppure tra i primi 10 il vincitore di ieri, Lucas Moraes. La classifica generale vede sempre al comando Al Rajhi, che ha un vantaggio di 4’19” su Sainz e ...

MOTO, CLASSIFICA TAPPA 4 AL SALAMIYA - AL HOFUF POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITA 1 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 51' 11'' 2 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY
Prestazione convincente per l'equipaggio composto da Luciano Carcheri e Fabrizia Pons che sull a Isuzu Vehicross #718 ha scalato alcune posizioni ed è in lizza per la top ten di categoria H1