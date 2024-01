Dakar 2024 | Loeb domina 4^ tappa | Cornejo centra bis nelle moto

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il cileno in vetta alla classifica, Yazeed Al-Rajhi leader auto ROMA - Sebastien(BRX)la 4^dellando il suo primo successo in questa edizione. Partito 23esimo, il francese ha fatto segnare il miglior tempo sul traguardo, in 2h36'2", nei 299 km tra Al-Salamiya e

Calato il sipario sulla quarta tappa della Dakar 2024 per le auto. 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento in una frazione nella quale, al ... (oasport)

Tappa rapida oggi per quanto riguarda la Dakar 2024 , ma come sempre ricca di indicazioni ed emozioni. Il programma prevedeva la quarta tappa da Al ... (oasport)

Va al pluricampione del mondo di rally Sebastien Loeb la quarta tappa della, da Al - Salamiya ad Al - Hufuf, lunga 299 chilometri di speciale e 332 di trasferimento. Il francese del Team Prodrive ha ottenuto il primo successo in questa edizione con il crono di 2 ...La seconda parte della speciale Marathon allasorride a Sebastien Loeb e Fabian Lurquin. Vincono la prova numero 4 da Al Salamiya ad Al Hofuf , 299 km contro il tempo su un percorso aperto, veloce e con la navigazione che ha colto di ...La classifica finale di questa tappa recita quindi: primo Sebastien Loeb che con il primo posto di oggi dimostra di essere tornato in gara per le prime posizioni, secondo Yazeed Al Rajhi che continua ...Trova la vittoria alla quarta tappa del rally raid e in classifica generale rosicchia un po' di terreno ad Al Rajhi e Sainz. La Dakar verso la speciale di 48 ore di venerdì ...